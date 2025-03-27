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觀光署與黃小玫推音樂影片 鼓勵帶親愛的人旅行

2025/3/27 11:49（3/27 12:31 更新）
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觀光署27日舉辦台灣觀光100亮點「一起去旅行」記者會，觀光署長周永暉（左）宣布將攜手歌手黃小玫（右）推出「一起去旅行」音樂影片，希望透過影片中感動溫馨的日常，邀請民眾帶著身邊最親愛的人來趟國內深度旅遊。中央社記者余曉涵攝 114年3月27日
觀光署27日舉辦台灣觀光100亮點「一起去旅行」記者會，觀光署長周永暉（左）宣布將攜手歌手黃小玫（右）推出「一起去旅行」音樂影片，希望透過影片中感動溫馨的日常，邀請民眾帶著身邊最親愛的人來趟國內深度旅遊。中央社記者余曉涵攝 114年3月27日
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（中央社記者余曉涵台北27日電）為了加強宣傳台灣觀光100亮點，交通部觀光署今天宣布，攜手歌手黃小玫推出「一起去旅行」音樂影片，要讓民眾看到台灣之美，並鼓勵及時帶最親愛的人一起旅行。

觀光署舉辦台灣觀光100亮點「一起去旅行」記者會，會中宣布，攜手黃小玫推出「一起去旅行」音樂影片，希望透過影片中感動溫馨的日常，邀請民眾帶著身邊最親愛的人，來趟國內深度旅遊。

觀光署長周永暉說，透過音樂輕鬆的方式推動國旅，希望透過歌曲，讓情侶、母女、父子與朋友等可以一起出遊。

周永暉指出，台灣觀光百大亮點是從22縣市政府選出各地方特色，4月份主打的縣市是馬祖與苗栗，像是馬祖接下來會有藍眼淚，苗栗則有三義、南庄等客家城，馬祖及苗栗也有加碼優惠，期盼旅客來趟深度旅遊。

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黃小玫說，這次歌曲與影片希望用溫馨輕鬆的風格呈現，和最愛的人一起探索台灣，以及在台灣旅遊的感動，影片裡出現很多觀光亮點100的景點，也融入很多台灣熟悉的日常。

觀光署去年11月起開始推動台灣觀光100亮點，透過環島月月Party活動，每個月輪流由各縣市擔任主打星，台灣觀巴在每季也推出加碼優惠，以第2季來說，苗栗、連江、台中、南投及澎湖行程，可享3折優惠。（編輯：管中維）1140327

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