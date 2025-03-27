28日鋒面通過降溫轉雨 29至31日最冷北部低溫14度

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象署表示，今天台東太麻里因焚風影響高溫達攝氏37.6度；明天鋒面通過及東北季風增強全天降溫，預估29日至31日最冷，北部低溫約14、15度，北部及東北部地區有局部大雨發生。

根據氣象署網站，今天最高溫出現在下午3時許台東縣太麻里鄉達37.6度，另外台東縣金峰鄉為37.3度、新北市三峽區37.1度、屏東縣內埔鄉36.2度。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天台東因焚風導致氣溫偏高；新北三峽、屏東內埔主因陽光照射強烈，而大台北地區也還有盆地地形影響。

林定宜指出，明天鋒面通過及東北季風增強，全天氣溫持續下降，北部白天高溫約20度左右；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜指出，29日晚間起至31日再加上華南雲雨區東移，雨勢明顯，北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生；除南部平地外，其他各地都會有局部短暫陣雨；預估最冷的時間為29日至31日，北部低溫約14、15度，其他地區16至18度。

林定宜表示，4月1至3日仍受東北季風影響，氣溫略為回升，早晚偏涼，北部低溫約16、17度，南部約20度左右；北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨。

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林定宜提到，東北季風4月4日（清明節）起減弱，氣溫持續回升，但清明連假期間水氣偏多，北部、東半部及中南部山區局部短暫雨。

林定宜提醒，明天清晨金門、馬祖及高雄以北地區有局部低雲或霧，影響能見度；另外30、31日中部以北3500公尺以上高山可能有零星降雪的機會。（編輯：黃名璽）1140327