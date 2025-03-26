溫差大又乾且空品差 中醫：麥門冬、百合等潤燥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北26日電）最近天氣冷熱溫差大，加上乾燥且空品差，不少人莫名咳嗽、皮膚鬧脾氣，中醫師提醒，進入春天不宜再像冬天一樣進補，應多補充水分，中藥材如麥門冬、百合等是不錯潤燥選擇。

環境部今天表示，今天北部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度上升，提醒北部空氣品質可能達紅色警示等級。

除了空氣品質變差拉警報，馬偕紀念醫院中醫部婦科主任瞿瑞瑩告訴中央社記者，最近冷熱溫差大且乾燥的天氣，臨床上確實發現呼吸道與皮膚症狀患者增加，前者如莫名咳嗽咳不停等，後者像是過敏、痘痘狀況不穩定，還有不少人是因為濕疹來就醫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

瞿瑞瑩指出，時序進入春天，雖然溫差大，但不像冬天一樣整體偏冷，尤其在24節氣中的驚蟄過去後，陽氣逐漸上升，會開始出現小小的火氣，若仍頻繁熬夜、常吃辣食或炸物，甚至像冬天常吃麻油雞等進補鍋物，會讓身體更不穩定。

她建議，應多補充水分，因為很多人冬天飲水量降低，結果到了春天就變成喝太少，並可多吃當季食材，另外如麥門冬、百合等中藥食材都是推薦潤燥品項，有些人會泡菊花茶清熱降火，菊花的量不要太多，或加入枸杞一起食用，食性比較不會這麼涼。（編輯：李亨山）1140326