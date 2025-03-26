吳德榮：清明連假首日北台灣有雨 次日轉晴

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象專家吳德榮今天表示，明天仍暖熱如夏，28日起乍暖還寒、氣溫明顯下降；預估清明連假第1天北台灣仍有局部短暫雨，第2天則轉為晴朗穩定的天氣，明顯回暖，後續需持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬，清明連假第1天（4月3日）北台灣仍有局部短暫雨機率，其他地區多雲時晴；連假第2天（4月4日）各地晴朗穩定，明顯回暖。但為期末模擬、模式持續調整，應觀察。

吳德榮表示，今、明2天受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，白天最高氣溫逐日升至34、35度以上，晴熱如夏、日夜溫差甚至達15度；金、馬及清晨西半部易起霧，影響能見度。

吳德榮指出，鋒面大約在28日早晨抵達，鋒面通過時、中部以北轉有局部陣雨，發生劇烈天氣（如雷擊、冰雹）機率很低，但北台灣的變化仍很明顯。

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吳德榮說，歐、美模擬顯示，鋒後南下的冷空氣雖僅為東北季風等級，氣溫仍明顯下降，由明天的晴熱如夏、轉為28日起至30日的濕冷如冬，乍暖還寒要注意調適。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬，31日至4月2日冷空氣略減弱，氣溫漸回升，華南雲系續東移，中部以北有局部短暫雨、北台灣持續濕涼。（編輯：郭諭儒）1140326