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北部位下風處及臭氧濃度增 午後空品恐亮紅燈

2025/3/26 11:02（3/26 12:18 更新）
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圖為台北市大同區民眾戴口罩騎單車外出。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北26日電）環境部今天表示，今天北部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度上升，提醒北部空氣品質可能達紅色警示等級。

根據環境部空氣品質監測網，今天截至上午10時，西半部、東北部空氣品質多為普通等級，新北、桃園、彰化、嘉義、高雄局部地區達橘色提醒等級。

環境部表示，今天高壓迴流，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門及晚間台中以北地區易有局部低雲或霧影響能見度。

環境部預估今天花東及澎湖空氣品質為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、金門為「普通」等級；北部為「紅色警示」等級。

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環境部表示，明天環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；28日至31日鋒面通過及東北季風增強及影響，環境風場轉為東北風，中南部污染物稍易累積。

環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。（編輯：李亨山）1140326

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