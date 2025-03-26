各地晴到多雲高溫28到33度 北部空品區紅色警示

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲天氣，只有台東及恆春半島會有零星短暫雨；西南風逐漸增強，氣溫更為上升，各地高溫攝氏28到33度，南部近山區溫度會再高，白天溫暖偏熱。

中央氣象署指出，早晚仍稍涼，各地低溫約17至21度，日夜溫差大，早出晚歸增添衣物以免受涼；離島部分，澎湖全天23至26度，金門18至25度，馬祖18至25度。

金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，晚起台灣西半部地區也有機會出現局部低雲或霧影響能見度，往返離島留意航班資訊，行車用路也注意安全。

透過 Google News 追蹤中央社

西南風增強，上午起馬祖及綠島將有平均風6級或陣風8級以上發生機率，上述地區活動請多留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1140326