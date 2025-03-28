城市科大開日料課 17名學生獲官方認證銀勳證照

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（中央社記者許秩維台北28日電）台北城市科技大學餐飲系設有日本料理課程且符合日本官方認證，有17名學生取得日本料理的「銀勳」證照，代表日料領域的頂尖水準，已有學生獲聘將前往日本工作。

城市科大今天發布新聞稿指出，城市科大餐飲事業系是台灣設有日本料理課程且符合「日本農林水產省」認證的大專。

日本農林水產省發照單位之一日本料理研究會會長三宅健介近日從日本來台，除了進行日本料理課程續約，也為通過日本料理銀勳及銅勳檢定考試的城市科大學生頒發合格證書和勳章，而銀勳不僅是日本官方認證的證照，也是國際證照，可以在全世界通用。

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城市科大提到，餐飲事業系共有17名學生通過銀勳認證檢定，另有97名學生通過銅勳認證檢定，通過銅勳的學生，有機會到日本的日本料理店實習1年，返國後就可以往銀勳檢定邁進。

拿到銀勳證照的城市科大學生張維哲表示，剛開始學習時，桂削和切絲等刀工是最難的部分，原本對刀工不太熟練的他，直到考銅勳時才開始不斷練習，現在考取銀勳，已獲得日本實習單位錄取，即將要到日本工作，希望未來獲取永住資格，學習精進提升日文能力。（編輯：管中維）1140328