全球暖化人類遷徙新星球 阿美族童勇奪動畫特優

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）地球去年歷經最熱夏天，讓大人憂心的全球暖化，孩子也看在眼裡，一群來自阿美族部落的孩子，用童言童語講述地球暖化導致人類遷徙到新星球的故事，勇奪信誼兒童動畫獎兒童創作組特優。

信誼基金會今天舉行信誼兒童動畫獎兒童創作組頒獎典禮，這屆共收到來自台灣32所國小及7個工作室的126件作品，頒出16個獎項，包括特優2部、優選3部、佳作5部及入選獎6部，獲獎作品半數來自偏鄉地區，2部特優作品都是出自東部原住民孩童創作。

全校只有10名學生的花蓮港口國小，就是今年特優作品隊伍之一，由8名學生共同創作的「生命之地」，想像一下地球暖化不再適合居住，人類不得不踏上遷徙新星球的冒險，展開一場科技與傳統智慧交織的歷險，卻因世代間價值觀差異，開始面臨重重生存考驗。

這部作品不僅充滿未來感的奇幻元素，更令人反思環境變遷與文化保存的深刻議題，「這個夏天超級熱」，就讀5年級的潘彥廷分享發想故事的初心，親身體驗史上最熱的夏天嚇到，親眼見證以前乾淨的河變得好髒，雖然科學家發現和地球很像的星球，但地球只有一個，要好好珍惜。

「生命之地」巧妙融合未來科技與傳統智慧，指導老師是嫁作阿美族媳婦的王力之，她告訴中央社記者，孩子透過與部落老人家的訪談，再結合環境變化新聞報導，結合時事及部落老人家與山林共存的老智慧，發現有機會運用在現代生活環保概念，這是製作過程最有趣的地方。

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另一部特優作品「金洋村的兩天一夜」，是4名泰雅族 學童用動畫共同詮釋家族故事，故事細膩描繪南澳金洋村的椴木香菇種植過程，讓觀眾身歷其境，感受用天然方法種植香菇和大自然共存辛勤耕耘與美好，故事中的種香菇主角阿公還特別到頒獎現場，和孩子一起感受獲獎喜悅。

信誼基金會董事長張杏如表示，自兒童創作組增設，發現偏鄉孩童在熱心老師的帶領下，或許是因為課業壓力不像都會區孩子般顯著，在大自然的啟發和滋養成長下，反而更能落實動畫教育，透過動畫創作的合作與體驗，展現跨領域學習的成果。（編輯：陳政偉）1140329