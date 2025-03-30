台水31日提水價檢討報告 不評論外界所傳調漲內容

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（中央社記者張璦台北30日電）台灣水價31年未調整，台水今天指出，水價檢討報告將在明天送至經濟部，但不評論外界所傳調漲內容，後續水價調整與否，公司配合經濟部指示辦理。

台灣水價31年未調整，台水現在每賣一度水就虧新台幣2.45元，去年稅後虧損39.49億元，今年估再虧59.34億元、可能創下單年最高虧損紀錄。

行政院長卓榮泰今年1月呼籲全民面對合理水價，請經濟部啟動合理檢討。經濟部長郭智輝並指示台灣自來水公司在3個月內提出水價調整檢討報告。

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針對報載水價檢討報告提出多版建議方向，包含平均水價漲幅從最低2成6到4成等都有，台水發言人武經文表示，水價檢討報告已完成，將在明天送至經濟部，對外界傳出的調漲內容則不評論，後續水價調整與否，公司配合經濟部指示辦理。

此外，台水董事長李嘉榮近日公開呼籲，盼政府調整水價與費率級距，緩解台水財務困境並持續推動供水韌性工程。同時，他亦強調，3月底送出水價檢討報告並非水價調整方案，行政院要求對水價進行合理檢討，因此台水先送檢討報告。（編輯：蘇志宗）1140330