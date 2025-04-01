花改場供部落400棵山胡椒種苗 助產業發展

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）為讓太魯閣族人有穩定的山胡椒種苗栽種，花蓮區農改場2023年跟族人取得野生種子進行處理育苗後，已解決自行留種會休眠的困境發芽率增至7成，去年已供400棵，盼產業蓬勃發展。

農業部花蓮區農業改良場助理研究員劉思妤告訴中央社記者，原鄉部落特色作物山胡椒，即泰雅族的「馬告」、太魯閣族的「馬格力」，除是不可或缺的辛香料，若在冷開水中加入一小搓捏破的山胡椒果實，就成了消暑聖品。

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不過傳統燒墾山林取得山胡椒苗的方式，有其瓶頸。劉思妤說，火耕後約1個月，可發現野生的山胡椒萌芽，但不穩定，且自行留種來育苗，種子會休眠；後來投入研究，進行低溫層積、物理裂解種子結構，以及生長激素處理，解決休眠問題，發芽率從1成增至7成。

之後再育苗，劉思妤說，2024年已成功提供400株優質種苗給太魯閣族人栽種使用；今年也會持續提供，預計更多，同時會持續跟秀林鄉公所、太魯閣族人合作。（編輯：李亨山）1140401