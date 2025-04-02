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吳德榮：清明連假北舒適南微熱 下週天氣晴雨更迭

2025/4/2 08:29（4/2 09:06 更新）
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圖為北市中山區街頭民眾。中央社記者王飛華攝　114年3月29日
圖為北市中山區街頭民眾。中央社記者王飛華攝　114年3月29日
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（中央社記者張雄風台北2日電）根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北石碇攝氏10.3度。氣象專家吳德榮表示，明天因輻射冷卻影響，仍有局部10度以下低溫；清明連假北舒適南微熱，下週晴雨快速更迭、易起霧。

中央氣象署今天發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天上午新北市、新竹縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石碇區10.3度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地轉晴朗穩定，花東偶有局部短暫雨的機率；白天氣溫明顯回升、北舒適南微熱，但早晚仍偏冷；因輻射冷卻，明晨部分平地仍有10度以下的最低氣溫。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，清明連假頭2天（明日、4日），天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，北部高溫26升至27度、南部高溫達30度以上，北舒適南微熱，清晨微冷。

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吳德榮說，清明連假末2天（5、6日）及7日有華南雲系東移，各地雲量逐日增多。5日大多為穩定的中層雲，局部山區偶有微量飄雨的機率；6日、7日雲層略增厚，各地雲量多、局部山區飄雨的機率提高，但影響仍很輕微。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬，8日至11日短波伴雷雨盛行，又進入晴雨快速更迭、易起霧的春天型態。（編輯：張銘坤）1140402

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吳德榮
吳德榮：4/1降雨縮減氣溫略回升 連假頭2天晴時多雲新北石門清晨10.4度 吳德榮：清明連假天氣大致穩定
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