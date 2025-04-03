冷氣團減弱白天舒適溫暖 西半部高溫24至27度
2025/4/3 08:10（4/3 08:23 更新）
（中央社台北3日電）中央氣象署表示，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴，東半部及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨；清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。
氣象署說，中部以北及宜蘭低溫攝氏11至14度，南部及花東約15至17度，白天開始冷氣團減弱，氣溫會有明顯回升，西半部高溫24至27度，東半部約21至23度，西半部日夜溫差大，請多留意。
氣象署指出，東北風偏強，桃園、新竹、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。（編輯：李錫璋）1140403
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