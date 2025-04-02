加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

哆啦A夢高空亮相 台北101超級機器人特展登場

2025/4/2 19:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北2日電）兒童節連假將至，台北101位於89樓的觀景台引進「超級機器人傳奇特展」，超巨型無敵鐵金剛、哆啦A夢、星際大戰等7大IP公仔玩具登場，讓五、六年級生和孩子共享動漫卡通收藏趣味。

台北101表示，從1970年代的無敵鐵金剛，到1990年代的新世紀福音戰士，再到21世紀的攔截記憶碼，機器人一直是科幻與動漫文化的核心，此展將帶領觀眾見證機器人從「工具」到「人性」的演變歷程。

google news透過 Google News追蹤中央社

台北101指出，無敵鐵金剛於1972年首次登場，是日本動畫史上第一部以駕駛型巨型機器人為主角的作品，開創巨型機器人動畫的先河，並啟發後續如「鋼彈」等作品。手塚治虫於1952年創作的原子小金剛，則首次將機器人賦予人性，堪稱探討科技與人性的經典。

另外，台北101黃金周及母親節檔期即將開跑，回饋最高可達13%，更首度推出LV禮遇，針對從不折扣的LV推出滿10萬回饋2000元優惠，聯名卡友獨享，挑戰台灣百貨精品回饋天花板。（編輯：翟思嘉）1140402

#日本
#台北101
#哆啦A夢
#手塚治虫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：