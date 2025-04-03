清明連假首日 省道13路段易塞車

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）今天是清明節連假第1天，交通部公路局預估，省道有返鄉、出遊及掃墓車潮，13處路段易塞車。

公路局發布新聞稿，今天返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段，包含銜接國道快速公路（北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台86線銜接國1仁德系統及銜接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段）。

另外，主要省道幹道（台9線蘇花、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段）及觀光景點聯外道路（北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段）也易壅塞。

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公路局說，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，民眾可多利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊。

公路局為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班，連假也有國道客運優惠措施，90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折優惠，並再提供10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費，建議民眾搭乘公共運輸。（編輯：李錫璋）1140403