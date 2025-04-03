台南官田地震規模4.9 氣象署：3天內防餘震

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（中央社記者張雄風台北3日電）根據氣象署資料，台南官田今天上午發生規模4.9地震。地震測報中心表示，主要是板塊擠壓、應力傳遞到西部較淺層的位置所導致；預估3天內可能仍有規模4左右的餘震。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午11時47分發生芮氏規模4.9地震，地震深度7.3公里，震央位於台南市政府東北方32.3公里（位於台南市官田區），最大震度台南市、嘉義縣4級。

氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，這起地震主要成因，是由於台灣東部有歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊，隨著板塊擠壓，應力會慢慢傳遞到西部較淺層的位置，因此地震深度不深，類似的地震深度大多都在10公里內。

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吳健富說，由於西半部人口密集，感覺會比較強烈、直接，再加上第一時間預估地震規模可能達5.0，因此有針對雲嘉南地區發布國家級警報。

吳健富提醒，因為地震深度比較淺，後續餘震不會太多，但後續3天內可能還是有規模4左右的餘震，請民眾做好防震準備。（編輯：陳政偉）1140403