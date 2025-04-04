議員指公車急煞申訴案多 北市府：有教育訓練駕駛

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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市議員指出，公車忽起步與急煞常釀乘客受傷，去年對急煞申訴案多，認為是因駕駛人力不足。交通局今天表示，有訂標準作業流程及教育訓練，如進站減速、離站不猛起步。

國民黨台北市議員曾獻瑩透過資料指出，近期接獲陳情，民眾搭公車時因急煞不慎跌倒受傷，調閱市民熱線1999陳情資料發現，去年公車急煞申訴達1043件，初步換算平均每天有近3件公車急煞申訴案，顯示搭公車不適感已成市民隱憂。

他說，統計數據顯示，其中129件是乘客因急煞受傷，且搭公車多為長者，若不慎跌倒，恢復及照料可能造成家人額外負擔，令人憂心。造成此狀況原因是公車駕駛人力不足，司機為避免脫班及完成每天載運趟數目標，常在起步或停車時讓車輛頓挫，影響乘客安全。

曾獻瑩表示，依北市公共運輸處去年資料，全市15家公車駕駛缺額達1489人，有多家客運缺口超過百人，顯見缺駕駛狀況至今未獲改善。為解決駕駛人力不足與民眾乘車安全，建議市府加速積極發展無人自駕公車，除紓解缺工壓力，也能降低因駕駛習慣帶來急煞與起步不穩狀況。

北市公共運輸處業務稽查科長梁筠翎回應，公車駕駛習慣與油門控制是造成乘客不適感的主因，駕駛與乘客對車速變化感受存在落差，導致公車易在起步或煞停時忽略乘客體感，其次才是駕駛短缺讓班次吃緊。

她說，針對公車駕駛開車習慣都有規劃教育訓練，並訂定車輛進離站標準作業流程，如進站減速、離站不要猛起步，且每年會辦理12次行車安全服務教育訓練，業者今年也成立「公車學院」辦理培訓課程和實車體驗，盼讓駕駛體驗乘客不適感，了解乘客搭車狀況。

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交通局運輸資訊科表示，北市府曾於信義路的公車專用道試辦無人自駕公車計畫，成效良好，但因疫情及廠商財務等因素，計畫在2021年停止。

交通局指出，目前無人自駕公車仍面臨技術及成本挑戰，尤其是台北市交通環境複雜，對技術要求更高，導致至今仍無業者主動提案進行新一輪試辦，但對此持開放態度，願意提供合適場域測試。（編輯：李錫璋）1140404