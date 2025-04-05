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衛福部公布社安網社工進用率 5縣市未達85%

2025/4/5 18:26
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（中央社記者曾以寧台北5日電）衛福部公布去年社安網社工人員進用率，全台有新北市、嘉義縣、基隆市、苗栗縣、連江縣5個地區未達85%，全台平均近88%。衛福部社家署表示，將討論是否持續以此作為考核指標。

衛生福利部日前公布去年度強化社會安全網考核成績，並同步公布年度人員進用率，全台平均約87.82%。其中針對6都中進用率最高者為高雄市90.1%，其次為台中市89.8%，台南市88.2%緊追在後；至於進用率最低者前3名，分別為新北市71.0%、桃園市85.6%，及台北市86.3%。

非6都地區人員進用率，包含新竹市95.7%、南投縣95.0%、澎湖縣94.7%、嘉義市92.6%、屏東縣92.3%、台東縣92.1%、金門縣91.8%都有高於9成；倒數前3名分別為連江縣64.0%、嘉義縣74.9%，及基隆市81.5%。

衛生福利部社會及家庭署代理署長周道君告訴中央社記者，社會安全網下有多項不同計劃，在服務開始之初，就有依照各縣市需要服務對象，分別計算需要多少社工人員，並與各地方政府討論，規劃需要進用多少人力，並在每年考核時納入考量，除連江縣政府外，地方政府年度人員進用率未達85%者，不得考列甲等以上等第。

周道君說明，整體而言，各縣市人力進用率都已經有9成以上，對於人力進用較不理想地區，經分析除離島因素外，若該縣市轄區內的大專院校缺乏社工等相關科系，也會造成影響。

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政府規劃明年進入社安網2.0計劃，周道君指出，有3、4個地方政府指出，考量到目前執行中的人力結構，已經有一定的人力基礎，可重新思考是否需要持續以人員進用率作為考核指標，或可改為以服務對象、總體產出等結果面，作為考核指標，不過相關修改，目前仍在持續討論中。

至於社安網社工人員薪資近期有機會再調整，周道君說明，近年已隨公務人員調整，是否再另外調整，目前暫無討論。（編輯：李亨山）1140405

周道君
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