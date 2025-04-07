「蘇澳第一鮪」216公斤 船長：像拉霸中彩金

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（中央社記者王朝鈺宜蘭7日電）蘇澳籍漁船「全昌隆168號」6日在台灣東北外海捕獲一尾黑鮪魚活魚，進港秤重後達216公斤，且符合「蘇澳第一鮪」標準，船長林宜俊開心直呼，有如「玩拉霸機中了彩金」感覺。

「蘇澳第一鮪」條件為重量要超過180公斤、船籍是蘇澳籍，延繩釣且起鉤時必須是活魚，經委員評鑑合格後才能稱為「蘇澳第一鮪」。「全昌隆168號」於民國109年也曾捕獲200公斤「蘇澳第一鮪」，公開拍賣後以每公斤新台幣1萬元賣出，總價達200萬元，當時創下每公斤單價新高。

「全昌隆168號」2日出港，6日上午約7時30分在北緯25度4分、東經123度59分，也就是台灣東北外海的台日經濟協定經濟海域，捕獲一尾目測約200公斤黑鮪魚活魚，漁船今天凌晨返抵南方澳漁港，秤重達216公斤，經鑑定後符合「蘇澳第一鮪」標準。

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49歲船長林宜俊告訴中央社記者，109年捕獲「蘇澳第一鮪」是意外，當年是以活的虱目魚為魚餌，沒有預料會抓到黑鮪魚，這次特地準備魷魚、鯖魚為魚餌，出港想拚出第一鮪。

去年「蘇澳第一鮪」以每公斤1萬3100元賣出，林宜俊指出，只要賣出每公斤單價比去年高出100元就很開心；若能每公斤到1萬5000元當然更好，畢竟現在魚不好抓，且外籍漁工薪資上漲，光是船上5名印尼漁工薪資加上勞健保，每個月支出就達30萬元。（編輯：孫承武）1140407