降雨減少氣溫回升 馬祖易有低雲或霧

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（中央社台北8日電）中央氣象署表示，今天環境吹東南風，迎風面東半部地區及恆春半島雲量偏多，偶有局部短暫雨，西半部山區及北部地區亦有零星降雨機率，不過雨勢緩和，大多時間仍可見陽光。

預估溫度再上升一些，西半部高溫來到攝氏27至30度，東半部為24至26度，感受溫暖微熱，至於夜晚清晨低溫普遍為18至20度，感受仍稍涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，氣溫20至24度；金門多雲時晴，氣溫17至25度；馬祖晴時多雲，氣溫16至21度。

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金門、馬祖及晚起中部以北地區易有低雲或霧影響能見度，交通往返請注意安全並留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門易有局部低雲或霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1140408