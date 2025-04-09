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中部以北金馬局部霧 晚起鋒面過降雨漸增

2025/4/9 08:07
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（中央社台北9日電）中央氣象署表示，今天台灣附近吹著東南至偏南風，東半部有局部短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，清晨南部地區及中部山區有零星降雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下午鋒面接近，天氣漸趨不穩定，北部地區也有零星短暫陣雨，山區的降雨會較為明顯，晚上開始鋒面逐漸通過，中部以北將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，並有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

夜愈深降雨愈明顯，晚歸建議攜帶雨具備用；白天依舊溫暖微熱，各地高溫約攝氏26至30度，至於各地低溫約18至21度。

金、馬及清晨中部以北地區易有低雲或霧影響能見度，交通往返請留意路況安全及航班資訊。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨中部以北地區及馬祖、金門易有局部低雲或霧影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1140409

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