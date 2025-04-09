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114年夏季國際航班 北中南增加及恢復共11航點

2025/4/9 09:48
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（中央社記者余曉涵台北9日電）交通部表示，今年夏季北中南機場共增加及恢復11個航點，其中以桃機5個航點為最多，後續航空公司也陸續規劃北中南機場將新增或恢復航點。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱就「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，航空業逐漸恢復，根據交通部的書面報告，桃園機場今年夏季（3月30日到10月25日）飛航99個航點，恢復至疫情前73%，航班平均每週飛航2239班，恢復疫情前97%外，航班數亦相較113年夏季增加5%。

交通部指出，今年夏季新增4個航點，分別為台灣虎航大分、米子，星宇航空神戶及菲律賓皇家航空薄荷島，後續阿提哈德航空規劃9月新增阿布達比航點，既有的航點安大略及關島亦分別有星宇及聯合航空等新業者加入。

高雄國際機場方面，交通部指出，今年夏季飛航33個航點，恢復至疫情前89%，其中國際航線有26個航點較疫情前增加5個航點，7航班平均每週飛航365班，恢復至疫情前97%，與113年夏季相較，航點及航班數分別增加7處及成長19%。

交通部表示，今年夏季高雄新增3個航點，分別為中華航空重慶、越捷航空芽莊（金蘭）及德威航空濟州，後續台灣虎航亦將以開闢仙台航線為目標，既有航點福岡及東京成田亦分別有中華及聯合航空（高雄-東京成田 -舊金山）等新業者加入。

交通部說，台中國際機場今年夏季飛航11個航點，恢復至疫情前79%，其中國際航線航點有10個，較疫情前增加4個，航班平均每週飛航104班，恢復至疫情前94%，與113年夏季相較，航點及航班數分別增加1處及成長68%。

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交通部指出，台中夏季台灣虎航在3月30日恢復澳門航線，星宇航空將於4月18日新增神戶航線，另台灣虎航持續以恢復名古屋航線（等日方機場油商確認可供油）及新闢濟州航線為目標，另越竹航空亦規劃6月新闢芽莊（金蘭）航線。

松山機場方面，交通部說，今年夏季飛航9個航點，恢復至疫情前64%，其中國際航線航點有2個，與疫情前相同;航班平均每週飛航138班，恢復至疫情90%。航點及航班數皆與113年夏季相同，今年夏季飛航日本羽田、韓國金浦及兩岸航線等9個航點，目前未恢復5個航點均為兩岸航點。（編輯：張銘坤）1140409

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