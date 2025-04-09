加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中新光三越氣爆案 中檢：有部分人已列被告
首頁 / 生活
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響8/170
首頁 / 生活

川普揮關稅大刀 製藥公會提3看法籲穩定供應鏈

2025/4/9 12:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北9日電）美國總統川普擬對藥品加徵關稅。台灣製藥工業同業公會今天表示，藥品是國防工業，穩定國內藥品供應鏈是首要之務，外銷是國家整體問題，政府或可藉機鼓勵多用國產學名藥。

自從川普去年11月贏得第2任期以來，關稅戰愈演愈烈，未來也擬對藥品加徵關稅。針對中美關稅是否影響我國外銷美國的藥品，台灣製藥工業同業公會今天透過文字聲明提出3點看法。

公會表示，第1，藥品是國防工業，所謂「攘外必須安內」，如何穩定國內藥品供應鏈是首要之務。世界各國的原料很多都是來自國外，若他國因關稅問題造成原物料短缺時，萬不得已的情況下，我國廠商必須更換原物料來源時，在現有的機制下食藥署是否有因應的彈性機制。

第2，台灣健保藥價是政府單一給付價，且市售價不能高於健保價，因此無法反映通膨帶來的成本上漲，雖然健保每年有藥價調整機制，但若整體的通膨導致成本變高，健保署該如何反映在藥價上，讓廠商穩定，且不造成大量缺藥的情況。

google news透過 Google News追蹤中央社

公會最後在聲明中向政府喊話，強調外銷是國家整體問題，所謂「國造國用」，藥品是人命關天的事情，在掌控品質和價格之下，政府或許可在此時鼓勵多使用國產學名藥。國內製藥業最大的任務是讓供應鏈穩定，希望和政府一起努力建立穩定的機制，以維護國人的健康。

台灣製藥工業同業公會理事長黃榮男表示，中美關稅是否影響我國外銷美國的藥品，仍有待觀察美國總統川普的動向，以及各國談判的結果，公會也持續密切關心國內製藥業者，目前尚未啟動相關行程程序。（編輯：林恕暉）1140409

川普
美駐日大使人事案通過 葛拉斯近期將履新美關稅衝擊 陳世凱：還在評估影響各單位都有準備
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
對等關稅衝擊產業 國發會主委：今年經濟成長保3難
23
更多編輯台推薦新聞：