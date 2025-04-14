加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台灣台語認證第2次考試報名開跑 19歲以下免費

2025/4/14 12:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北14日電）教育部台灣台語語言能力認證第2次考試訂於8月2日辦理A卷測驗，8月3日辦理B卷，4月14日上午9時至5月9日下午5時受理報名，19歲以下免費。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部台灣台語語言能力認證每年辦理2次考試，今年第1次考試（包含A、B、C卷）已於3月辦理完畢，預計4月28日公布成績。

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣台語語言能力認證第2次考試訂於8月2日辦理A卷（電腦化測驗），8月3日辦理B卷（電腦化測驗、紙本），4月14日上午9時至5月9日下午5時受理報名，報名不限國籍和年齡，每人限報考一種卷別，報名費新台幣250元，19歲以下免費，考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫4項），就能獲得獎勵品1份。

教育部提到，自99年起開辦認證考試至今，累計22萬1996人報名，以今年3月考試為例，仍以學生族群報名最多，比率超過一半；為讓考生熟悉電腦測驗方式，教育部也於考試官網建置「電腦化測驗線上模擬平台」（https://ttg.moe.edu.tw/tmt_demo），供考生練習。（編輯：吳素柔）1140414

#教育部
#報名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：