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西晴東偶雨 日夜溫差大

2025/4/15 08:05
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（中央社台北15日電）中央氣象署表示，今天天氣與昨天類似，各地大多晴朗穩定，僅東半部地區及恆春半島雲多偶有零星降雨。

隨著環境轉吹東北風，白天北台灣高溫略降到攝氏25至27度，其他地區溫度變化不大，花、東仍有25、26度，中南部則可來到30度左右，感受溫暖微熱，早晚各地低溫普遍為16至18度，清晨局部有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，感受稍涼，日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。

離島天氣：澎湖晴時多雲，氣溫22至28度；金門晴時多雲，氣溫18至27度；馬祖晴時多雲，氣溫18至24度。

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東北風增強，新北、苗栗至彰化沿海、恆春半島及澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天東北季風稍增強，環境風場為東北風至偏東風，東北風挾帶境外污染物影響台灣，清晨西半部風速弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1140415

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