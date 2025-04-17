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立委指網售自駕輔助危害 籲運安會協調交通部納管

2025/4/17 12:16
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）國民黨立委洪孟楷今天在立法院質詢時指出，網路上販售「自駕神器」，讓有些駕駛誤以為有自動駕駛輔助系統（ADAS），可以放開雙手，害人害己，呼籲運安會協調交通部等單位要納管。

立法院交通委員會今天安排國家運輸安全調查委員會報告業務。

洪孟楷說，目前車輛使用的自動駕駛輔助系統（ADAS），是要幫駕駛減輕負擔，不是替代駕駛，現在出現的相關事故，一是人為，另一則是自動輔助駕駛系統無法偵則到停止中的工程車。

洪孟楷說，根據運安會的相關事故調查，使用自動駕駛輔助系統時，雙手仍應放在方向盤上，但網路上很容易買到「自駕神器」配重裝置，每個才新台幣300多元，模擬手握方向盤，鼓勵駕駛放開雙手，害人害己。

洪孟楷說，交通部過去雖有發函給販賣「自駕神器」的業者，警告恐違反道安條例，但仍很難管理，網路上仍充斥「自駕神器」產品。

洪孟楷建議，運安會應協調交通部等單位，將「自駕神器」配重設備納管，告訴駕駛不要使用。

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運安會主委林信得說，台灣現在還沒有百分之百的自動駕駛系統，都屬於輔助系統，112年11月的相關事故調查案，去年已公布並提出改善建議，高速公路局也在國道電子顯示看板提醒自動輔助駕駛系統的限制。

林信得說，1個月內會協調交通部、數發部、經濟部，討論市售自價神器重設備現況。（編輯：陳政偉）1140417

洪孟楷
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