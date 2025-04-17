南投國中小獲捐千組實物投影機 教學更生動直觀

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）南投縣國中、國小及旭光高中每班教室獲捐贈實物投影機，協助教師將教材影像投射到教室大螢幕，讓每名學生能清楚看到教學過程，捐贈公司秀育企業盼拋磚引玉、實質貢獻教育。

秀育企業股份有限公司捐贈南投縣國中、國小、縣立旭光高中每班1組實物投影機，縣府今天在南投市平和國小辦理捐贈儀式，南投縣長許淑華、秀育企業公司董事長梁徽彬等人出席，平和國小合唱團、太鼓隊迎賓，會後許淑華等人也進入教室了解實物投影機教學。

許淑華致詞表示，梁徽彬熱心公益，感謝秀育企業捐贈1744組實物投影機給全縣國中小及旭光高中，縣府推動數位教育又往前邁出一大步，讓教師可利用實物投影機，將放大影像直接投映教室大螢幕，設備影像清晰、畫質好，可提高學童專注力，學習效果更好。

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許淑華說，南投這2年不斷投入教育經費，民國112年起推動「班班有大屏」計畫，將普通班級投影機更換為互動式觸控大屏幕，去年底更領先全國推動「一師一載具、生生有平板」計畫，希望孩子學習不落人後，加上企業挹注，南投校園各種設備不斷提升。

縣府教育處表示，智慧教室核心設備包含互動式觸控大屏幕、高速網路環境、數位學習載具等，多元數位教學工具可打造更靈活、高效學習環境；秀育企業捐贈實物投影機，有助強化數位學習設備，讓教師在課堂即時展示教材，使教學內容更生動直觀。（編輯：黃名璽）1140417