加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電2奈米以下產能美廠將占3成 否認與英特爾合資
首頁 / 生活

南投國中小獲捐千組實物投影機 教學更生動直觀

2025/4/17 16:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）南投縣國中、國小及旭光高中每班教室獲捐贈實物投影機，協助教師將教材影像投射到教室大螢幕，讓每名學生能清楚看到教學過程，捐贈公司秀育企業盼拋磚引玉、實質貢獻教育。

秀育企業股份有限公司捐贈南投縣國中、國小、縣立旭光高中每班1組實物投影機，縣府今天在南投市平和國小辦理捐贈儀式，南投縣長許淑華、秀育企業公司董事長梁徽彬等人出席，平和國小合唱團、太鼓隊迎賓，會後許淑華等人也進入教室了解實物投影機教學。

許淑華致詞表示，梁徽彬熱心公益，感謝秀育企業捐贈1744組實物投影機給全縣國中小及旭光高中，縣府推動數位教育又往前邁出一大步，讓教師可利用實物投影機，將放大影像直接投映教室大螢幕，設備影像清晰、畫質好，可提高學童專注力，學習效果更好。

google news透過 Google News追蹤中央社

許淑華說，南投這2年不斷投入教育經費，民國112年起推動「班班有大屏」計畫，將普通班級投影機更換為互動式觸控大屏幕，去年底更領先全國推動「一師一載具、生生有平板」計畫，希望孩子學習不落人後，加上企業挹注，南投校園各種設備不斷提升。

縣府教育處表示，智慧教室核心設備包含互動式觸控大屏幕、高速網路環境、數位學習載具等，多元數位教學工具可打造更靈活、高效學習環境；秀育企業捐贈實物投影機，有助強化數位學習設備，讓教師在課堂即時展示教材，使教學內容更生動直觀。（編輯：黃名璽）1140417

許淑華
議員批關稅對策舊瓶新裝 蔣萬安：聆聽企業需求因應美對等關稅 中台灣8縣市首長發表聯合聲明
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：