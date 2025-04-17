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竹市老屋活化經營審查出爐 16案獲補助創意保存

2025/4/17 18:22
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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市政府表示，114年「老竹塹．老屋味」老屋活化經營補助計畫審查結果日前出爐，共16案獲核定，鼓勵業者以創意方式活化經營，而非拆除舊建築，共同保存歷史文化資產。

新竹市文化局今天透過文字向中央社記者表示，此次補助計畫分為「文化經營類」與「再生推廣類」，涵蓋老屋經營及教育推廣等面向，旨在延續地方文化記憶，並促進歷史街區的活絡與發展。

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其中「文化經營類」核定13案，文化局指出，提供每月租金補助，涵蓋咖啡館、手作冰品、植物押花、工藝選物等多元經營型態；「再生推廣類」3案則包括建構老屋竹塹學、舊城導覽體驗與美學推廣等內容。

文化局表示，今年新竹市首度推出「老屋識別標章」，將頒贈給獲補助單位，盼藉此凝聚社會對老屋保存的認同，並提升經營者的榮譽感與社會能見度，未來也推動相關補助措施，鼓勵民眾一起活化舊城空間、延續文化價值。（編輯：方沛清）1140417

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