馬來西亞千人獎勵旅遊團來台 8梯次創5000萬商機

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（中央社記者余曉涵台北17日電）馬來西亞保險公司來台舉辦獎勵旅遊，千名員工將分8梯次來台，5天4夜行程預計將造訪新北市、台北市及宜蘭地區，預估可創造5000萬元的觀光外匯收入。

交通部觀光署近年來持續推動新南向政策，觀光署今天發布新聞稿表示，馬來西亞最大保險公司之一的大東方人壽保險有限公司（Great Eastern Life Assurance （Malaysia）1010人超大型企業獎勵旅遊團首團今天抵台，創COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後境外企業獎勵旅遊團人數最多的紀錄。

觀光署指出，全團共分8個梯次，4月17日起至29日止陸續抵台進行5天4夜，橫跨新北市、台北市及宜蘭等地區，充分展現台灣觀光疫後國際入境市場接待能量，以及交通部觀光署積極於新南向市場推動「吸引境外企業獎勵旅遊」政策成果。

觀光署說，這趟行程涵蓋九份山城、十分放天燈、台北西門町、宜蘭傳藝中心及威士忌觀光酒廠等，包含文化觀光、台式美食、手作體驗與市區導覽等行程，除了住宿國際五星品牌飯店，並辦理大型晚會活動，不僅強化來台企業員工團隊凝聚力，也以實際消費方式促進台灣觀光產業商機，帶動地方觀光經濟活水，初估可創造約新台幣5000萬元的觀光外匯收入。

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觀光署指出，新南向市場企業獎勵旅遊潛力無窮，近年來觀光署駐外辦事處於海外積極參與旅展、業者合作、品牌行銷與多元宣傳等策略，已有效提升台灣觀光品牌出境旅遊市場能見度與信任度。

未來仍有不少東南亞旅客，觀光署說，4月份還有來自菲律賓Toyota Motor公司600人團、越南Cong TY TNHH MTV HERBALIFE 600人團等大型獎旅團陸續抵台。（編輯：龍柏安）1140417