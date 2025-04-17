北海道載客率8成 星宇航空攜手星野推滑雪專機

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（中央社記者余曉涵台北17日電）每年冬季有不少旅客前往日本北海道滑雪泡湯，星宇航空去年北海道載客率高達8成。鎖定冬季北海道旅遊商機，星宇航空與星野集團今天宣布推出滑雪專機。

星野集團在台灣總代理湯桂禎旅行社董事長湯桂禎表示，今年首季旅行社獲利成長，進入第2季後因美國高關稅政策，的確有影響，但看起來影響的是團體旅遊，自由行、主題旅遊則比較不受到影響。

鎖定接下來的冬季北海道旅遊商機，星宇航空及日本星野集團今天共同舉行記者會表示，雙方將再度合作，除了5月啟程的春日賞花雲海專機外，冬季也將再度推出滑雪趣專機，從4月底開賣。

星宇航空客運營收管理部客運處經理謝亦勤說，北海道載客率去年冬天高達8成左右。

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星野集團北海道事業部長相內學也說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩之後，台灣旅客成長2倍以上，夏季也是台灣旅客排所有外國旅客的首位。

星野集團指出，星宇航空航線涵蓋日本多個熱門城市，包括北海道（新千歲／函館）、仙台、東京成田、大阪關西、熊本及沖繩那霸，雙方合作除基礎行程外，更不定期推出話題性季節限定專案，如春日賞花雲海專機與滑雪趣專機。（編輯：管中維）1140417