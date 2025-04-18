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陽明山大火 文化大學無人機協助空拍、災後重建

2025/4/18 13:22
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（中央社記者陳至中台北18日電）陽明山日前發生山林大火，中國文化大學地理系助理教授陳致元帶領無人機團隊空拍，運用高科技空拍與地理資訊技術，協助火場監控與後續災後調查作業。

文大今天發布新聞稿指出，陳致元團隊在14日陽明山大火時，受陽明山國家公園管理處邀請，帶領大三學生陳亮宇、葉豐嘉，以及碩士生林柏丞、葛銘恩等人，火速抵達災情現場。

團隊於火勢尚未完全受控時即抵達小油坑現場，運用無人機高空即時空拍與熱感測監控，協助消防單位判斷火勢走向，準確標定火點座標，進一步支援直升機空中灑水作業，提升整體滅火效率。

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火勢獲得控制後，地理系團隊則展開災後空拍地形測量與地貌變化記錄，透過高解析度影像與地理資訊系統（GIS）整合分析，掌握受災範圍與地表變遷，提供災損評估與環境復育的關鍵基礎資料。

文大指出，師生在此次實地任務中，親身參與災害應變、資訊判讀與決策支援等核心工作，獲得難得的實戰經驗，進一步驗證系所教學與訓練的成效，同時也彰顯了社會服務的實踐精神。（編輯：張雅淨）1140418

#中國文化大學
#文大
#陳致元
#無人機
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