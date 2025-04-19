各地多雲到晴、溫暖悶熱 午後局部短暫雷陣雨

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（中央社台北19日電）氣象署表示，今天水氣稍增加多，北部地區及清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，而其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署指出，各地低溫普遍為攝氏22至24度，而高溫部分，東半部為28、29度，西半部則可以到31至33度，局部溫度會再更高一些，感受高溫悶熱，戶外活動請做好防曬並多補充水分。

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另外，氣象署說，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

氣象署表示，西南風增強，今天下午至晚上桃園市、新竹市、新竹縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意安全。（編輯：李錫璋）1140419