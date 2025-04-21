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天氣暖熱 午後山區零星陣雨

2025/4/21 08:08
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（中央社台北21日電）中央氣象署表示，今天清晨北部地區有局部降雨機率，白天水氣逐漸減少，各地為晴到多雲的天氣，午後山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，各地低溫普遍在攝氏23至25度，高溫略微提高，在東半部約29、30度，西半部約31至34度，南部近山區的平地或河谷溫度可以來到35、36度，感受高溫悶熱，戶外活動應做好防曬保護並多補充水分；離島氣溫：澎湖23至28度，金門22至27度，馬祖氣溫20至24度。

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另外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今天清晨之前，中部以北地區亦曾出現局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，交通往返請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天清晨西半部風速弱，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨中部地區、馬祖及金門易有低雲或霧影響能見度；花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1140421

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#中央氣象署
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