環境教育競賽 再利用蕉園廢棄物、推步行上學獲獎

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（中央社記者陳至中台北22日電）教育部今天在台北市立動物園表揚「第七屆學校環境教育實作競賽」獲獎團隊，中小學發揮創意，再利用香蕉園的廢棄物，或是鼓勵學生步行上下學，獲得肯定。

教育部指出，今年學校環境教育實作競賽參賽組數和人數都創新高，共有138組作品、700多名師生參賽；同時間在動物園頒獎的「113年校園綠籬專案計畫」，在補助的99校中，選出執行成效卓著的15校給予表揚。

實作競賽中獲得國小組第1名的屏東縣屏東市仁愛國小，師生透過手作廚房、香蕉植株小學堂等方式，將香蕉花做成花茶、香蕉假莖做手抄紙，同時也運用社群平台推廣，一起尋找農產品產量過剩的解方。

同樣是面對農業廢棄物問題，獲得特別獎的彰化縣芬園鄉同安國小，則是將鳳梨皮發酵，由師生一同製成清潔劑與手工皂，並從中學習資源循環的觀念。

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國中組第1名的嘉義市玉山國中，透過「無車日」鼓勵學生步行、騎自行車或乘坐大眾交通工具上學，減少交通碳足跡。學校還分享自身經驗給他校，並進一步整合嘉義在地運輸網絡、推廣低碳旅遊。

教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰表示，環境教育是108課綱中重要議題，實作競賽讓學生不僅在課堂上學習，更能走向戶外，在生活中實踐。（編輯：李亨山）1140422