鋒面影響防陣雨或雷雨 金馬局部霧

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（中央社台北23日電）中央氣象署表示，今天鋒面影響，中部以北、東半部及金馬地區有局部短暫陣雨。

其中中部以北及馬祖有較大雨勢發生的機率，並且會伴隨雷擊以及強陣風，午後各地山區也會有局部短暫雷陣雨，南部地區則是雲量增加。

氣溫方面，高溫因降雨影響略微下降，北部及宜、花地區約攝氏29、30度，中部地區及台東31、32度，南部地區還是可以來到30至34度，南部近山區或河谷也有35、36度左右或以上高溫發生的機會，至於各地低溫普遍約22至25度。

澎湖則為多雲；氣溫方面，澎湖24至29度，金門22至28度，馬祖19至23度。

鋒面通過前，金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

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西南風偏強，彰化以北沿海、恆春半島及蘭嶼、金門、馬祖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請注意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面影響，環境風場為西南風轉東北風，中部以北降雨機率上升，受降雨洗除作用影響，擴散條件稍轉好；馬祖及金門，夜晚至清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1140423