國籍航空國內首度添加SAF 星宇航空於桃機完成

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（中央社記者吳睿騏桃園機場23日電）交通部推動永續航空燃油試行計畫，今天在桃園國際機場由中油公司為星宇航空添加永續航空燃油，機場公司表示，後續將會同航空公司及供油廠商辦理永續燃油推廣應用。

交通部加速航空業減碳，推動永續航空燃油（SAF）試行計畫，今天下午1時許分別在桃園國際機場及台北、高雄機場，同時為3家國籍航空首次添加SAF，在桃園機場為星宇航空飛胡志明班機，也是首家於桃園機場以油栓系統完成地面加注作業的國籍航空公司。

桃園國際機場公司總經理范孝倫致詞表示，在邁向淨零排放的政策目標路上，永續燃油的應用對航空產業是非常重要的工作項目，歐盟今年開始已對離境航班實施強制性要求添加一定比例的規定，桃園機場是國家主要對國際門戶，機場公司基於機場營運整體管理單位立場，後續將會同航空公司及供油廠商積極辦理永續燃油的推廣應用。

台灣中油執行長邱垂興指出，中油公司配合交通部民航局，從去年開始，跟中油最大的合作夥伴機場公司盤點設備，經過10個月的努力，取得ISCC CORSIA國際認證，並採取「短期進口，中期自產」的多元供應方式，很開心今天到桃機為星宇航空加油，中油公司希望成為台灣航空業者邁向國際、永續經營最好的後盾。

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星宇航空公司機場運務處副總經理李明杰說，今天是星宇航空使用永續航空燃油的重要日子，星宇航空響應政府SAF減碳旗艦行動計畫並已完成測試，在提升營運的同時也兼顧環境品質，從2027年起會逐漸提升平均添加比率，未來也將持續與中油、桃園機場產業夥伴共同合作，推動航空燃料的轉型，朝2050年淨零排放的目標前進。

永續航空燃油是一種低碳燃料，主要來自廢棄食用油等可再生原料，透過精煉工藝轉化而成，能減少飛行對大氣造成的碳排放負擔。（編輯：方沛清）1140423