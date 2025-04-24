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鋒面通過北部東半部降雨機率高 中部以北及金馬留意局部霧

2025/4/24 08:12（4/24 08:21 更新）
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圖為台北市萬華區民眾穿雨衣擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社台北24日電）中央氣象署表示，今天鋒面通過，水氣偏多，北部、東半部地區及馬祖、金門降雨機率高，有局部陣雨或雷雨出現。

尤其北部可能有短延時強降雨，天氣較不穩定，外出應攜帶雨具備用，中部地區則有零星短暫陣雨，越往南部降雨較為減少，南部為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，北部及東半部高溫約攝氏27至29度，中南部可達32至34度，南部近山區處仍有36度高溫發生的機率；晚起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，低溫稍下降至21、22度，其他地區約24、25度。

至於離島天氣，澎湖：晴時多雲24至29度，金門：陰短暫陣雨或雷雨21至26度，馬祖：陰短暫陣雨或雷雨19至23度。

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此外，台灣中部以北及金、馬有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況安全及航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面通過，環境風場為東北風至偏東風，中部以北降雨機率上升，受降雨洗除作用影響，擴散條件稍轉好，南部污染物仍稍易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1140424

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