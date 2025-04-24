國中會考5月登場 台南5款御守引動漫名言為考生加油

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（中央社記者張榮祥台南24日電）國中教育會考5月登場，台南市政府今天推出5款御守，還引用「灌籃高手」、「咒術迴戰」等經典動漫名言，為考生注入勇氣與信心。這些御守圖檔，則傳送給各校自行製作。

南市府教育局今天指出，學生輔導諮商中心設計國中教育會考安心小物「前路有光，夢想御守」，以粉彩書籤套卡設計為基底，搭配柔和圖案與溫暖色彩，營造舒緩安心視覺感受，幫助考生減輕焦慮。

御守分為5款，主題涵蓋「金榜題名」、「追分成功」、「考神降臨」、「心想事成」及「名列前茅」，每款御守還引用經典動漫名言。

「金榜題名」引用的是「吉伊卡哇」小八的「無論多少次，我都會一直為你加油喔」；「追分成功」引用「灌籃高手」安西教練的「現在放棄，比賽就結束了」；「考神降臨」引用「咒術迴戰」伏黑惠的「不是關於能不能做到，而是要做」。

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「心想事成」引用「排球少年」的「面對快速進步的你，我可能會輸也不一定，但是，絕不是在今天」；「名列前茅」則是引用「火影忍者」漩渦鳴人的「我想要知道的不是容易的道路，而是艱難的道路如何走過」。

教育局表示，國中教育會考是學習歷程重要里程碑，期待御守陪伴考生，這些小物象徵支持與祝福，讓考生就像動漫角色，無論多困難道路，終究會有希望光芒引領前行。（編輯：陳仁華）1140424