衛福部推家庭支持服務計畫 接住藥癮者親友

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）衛生福利部推家庭支持服務計畫，服務對象核心為成人藥癮者重要親屬、友人，去年2萬9483人次受益，近日修訂成人藥癮者家庭支持服務指引，幫助藥癮者修復家庭關係，復歸社會。

據衛福部統計，民國113年度共陪伴並協助2434個家庭解決問題，協助修復藥癮者與家庭關係，3709人受益，接受服務的家屬支持及接納意願提升達84%。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐今天接受媒體聯訪表示，家庭成員有疑施用毒品行為，影響家庭生活及關係，可主動聯繫地方單位尋求支持與幫助，也將持續推動「成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」，落實新世代反毒策略行動綱領第3期毒品戒治策略，改善成人藥癮者家庭困境。

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楊雅嵐說，修訂指引在於提供以家庭為中心整合性服務，包括關懷訪視、諮詢、家庭關係會談及團體活動等，強化連結多元資源，結合民間力量提供藥癮者及家屬更全面支持服務，促進復歸社會。

楊雅嵐說，希望建立全國一致性服務規範，訂定服務對象、內容、開案及結案評估指標明確操作流程和評估標準，供各地方政府及服務單位參照運用，提升支持藥癮者及家庭，強化與網絡單位合作以促進藥癮者復歸社會。（編輯：李明宗）1140424