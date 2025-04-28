中部以北、宜花短暫陣雨或雷雨 留意較大雨勢

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（中央社台北28日電）中央氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，台灣中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

請特別留意天氣的變化，外出攜帶雨具備用，台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，北部、宜蘭及花蓮氣溫稍下降，白天北部高溫攝氏23至24度，中部及宜花26至28度，南部及台東高溫還是可以來到29至32度，感受仍溫暖，夜晚低溫在北部、宜蘭大約19至20度，中部及花蓮21至22度，南部及台東23至25度。

澎湖：多雲時陰短暫陣雨，氣溫23至28度；金門：多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫20至26度；馬祖：短暫陣雨或雷雨，氣溫18至21度。

今天清晨至上午馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返請留意航班資訊。

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東北風增強，下午起桃園至彰化沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面通過及東北季風增強，環境風場為西南風轉東北風，西半部受降雨洗除作用影響，擴散條件普通，空品多為普通等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1140428