台中榮總赴越南合辦研討會 深化醫療技術交流合作

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）「台越國際醫學研討會」日前在越南河內登場，與會的台中榮總今天表示，研討會聚焦外科介入治療、微創手術與智慧醫療發展等面向，深化雙方在臨床醫療技術的交流合作。

為拓展國際醫療合作，台中榮總發布新聞稿指出，中榮院長傅雲慶率團赴越南河內，26日與河內醫科大學附屬醫院共同舉辦「台越國際醫學研討會：外科介入治療新進展」。

中榮表示，這場研討會聚焦外科介入治療、微創手術與智慧醫療發展等面向，深化雙方在臨床醫療技術、智慧醫療與醫學研究的交流合作，當天現場及線上參加人數逾700人，反應熱烈。

台中榮總說明，河內醫科大學成立於1902年，是越南歷史最悠久、最具聲望的醫學院校，2007年成立附屬醫院，融合醫學教育、科研與臨床診療，提供優質醫療服務，作為醫學生與研究人員重要訓練基地。該院設有500床，擁有多個專科中心及配備現代化醫療設備和設施，致力推動以病人為中心的醫療照護。

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台中榮總國際醫療中心指出，河內醫科大學附屬醫院曾於2024年10月專程來台參加中榮院慶暨國際醫學研討會，同時簽訂MOU，兩院展開人員訓練與醫療經驗交流。今年台中榮總首次回訪並共同辦理醫學研討會，將加強拓展兩院間的醫學教學、臨床研究，共同打造高品質的跨國醫療服務。

台中榮總也於25日在越南河內舉辦「越南北部僑台商健康座談」，內容包括心臟健康、骨骼保健、腸胃保養與智慧健檢等，向台商與僑胞傳遞最新醫療知識與保健觀念，現場共有近百名台商與僑胞共同參與並獲得熱烈迴響。（編輯：李淑華）1140428