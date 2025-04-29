東北季風影響早晚涼 多雲到晴山區午後雨

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（中央社台北29日電）中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區則有零星短暫陣雨。

東北季風影響，各地早晚稍涼，清晨北部及東北部低溫約攝氏17至20度，其他地區為21至23度，而到了白天則會較為舒適溫暖，北部及東半部高溫約26至28度，其他地區為29至31度。

澎湖：晴到多雲，氣溫23至27度；金門：晴到多雲，氣溫20至28度；馬祖：晴到多雲，氣溫16至21度。

東北風偏強，桃園至雲林、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天東北季風影響，環境風場為東北風，挾帶境外污染物影響空氣品質，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；離島地區受中國東南沿海污染影響，污染濃度可能偏高。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南內陸近山區，短時間臭氧8小時可能達橘色提醒等級；北部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1140429