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城市科大赴日音樂學校交流 學編曲錄音參與合奏

2025/4/29 13:10（4/29 13:56 更新）
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台北城市科技大學流行音樂系系主任薛忠銘帶領學生前往日本大阪，與OSM音樂專門學校交流，除了接受編曲、錄音等課程，還參與合奏練習。（城市科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月29日
台北城市科技大學流行音樂系系主任薛忠銘帶領學生前往日本大阪，與OSM音樂專門學校交流，除了接受編曲、錄音等課程，還參與合奏練習。（城市科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月29日
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（中央社記者許秩維台北29日電）知名音樂製作人、城市科大流行音樂事業系系主任薛忠銘帶領學生前往日本，與知名音樂專門學校交流，除了接受編曲、錄音等課程，還參與合奏練習，促成跨文化交流。

台北城市科技大學今天發布新聞稿指出，城市科大流行音樂事業系年年招生額滿，已成為台灣流行音樂教育的指標，系主任、王牌製作人薛忠銘是關鍵推手。

致力結合音樂產業與教育的薛忠銘，日前帶領系上學生前往日本知名的OSM大阪音樂專門學校交流，學生除了上Jazz樂理、企劃行銷、電腦作曲、編曲、錄音等課程，還參與音樂合奏練習。

談起合作機緣，薛忠銘表示，OSM大阪音樂專門學校曾來台，希望接觸台灣音樂學校，並透過前台北市文化局長倪重華牽線，找到城市科大流行音樂系，發現城市科大用音樂人產業融入教育，是台灣很好的領頭羊，在辦學和教育經營上有許多經驗可分享，因而促成交流計畫。

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薛忠銘提到，在這次交流活動中，最特別的是在合奏課程，所有的樂器、老師一起上課，老師會針對每個學生的缺點做修正，同時也針對優點鼓勵，讓學生有更大的信心。

分析台日教學重點，薛忠銘認為，日本重視結構嚴謹，對整個訓練、音樂歌曲行進順序和結構都很注重；台灣的音樂教育注重學生自我發揮和創意，有較多彈性和空間；未來進入城市科大流行音樂系的學生，也會有機會到日本交流，希望把台灣音樂帶向更高的國際層次。（編輯：張雅淨）1140429

#日本
#城市科大
#台北城市科技大學
#薛忠銘
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