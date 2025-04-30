托福獎學金支持大專生研究計畫 加碼到1萬元

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（中央社記者陳至中台北30日電）托福測驗（TOEFL ITP）台灣區總代理忠欣公司今天宣布，托福獎學金今年度將加碼，研究計畫組每名補助金額從新台幣8000元提高到1萬元，申請截止日期為10月5日。

忠欣公司今天發布新聞稿指出，「TOEFL ITP高等教育學術研究獎學金」自推出以來，已協助近百位優秀青年累積國際學術經驗，展現台灣青年在全球學術交流上的潛力與競爭力。

這項獎學金申請資格不限國籍，但須是台灣大專校院的「在學生」，去年就有來自香港、越南、印尼等地的學子獲得獎學金。

今年度的獎學金共40個名額，其中「研究計畫組」30名，申請者須在2024到2025年間通過國家科學及技術委員會的大專生研究計畫，每名補助1萬元，較去年的8000元提高。

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「國際發表組」則有10個名額，申請者須在2024到2025年間以「第一作者」身分，取得海外國際期刊或國際研討會發表資格，每名補助1萬2000元。

符合條件者可於5月1日到10月5日期間提出申請，將由獨立評審委員會審查，獲獎名單預計於12月公布，相關資訊可參考TOEFL官方網站。（編輯：林恕暉）1140430