新型專班教育展馬尼拉登場 向菲律賓學生招手

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（中央社台北30日電）「2025年國際產業人才培育專班教育展」近日在馬尼拉盛大舉行，盼吸引優秀菲律賓學生來台，並藉由大學合作機制促進雙邊人才與產學交流；菲律賓高等教育委員會委員阿帕格表示，與台灣合作推動新型專班計畫，是菲國實踐高教國際化目標的重要一步。

教育部推動「促進國際生來台暨留台實施計畫」，鼓勵大學校院以企業需求為導向，設置新型專班，與企業共同客製化課程、助學金等，吸引國際人才來台。

「2025年國際產業人才培育專班（新型專班）教育展」28日在馬尼拉登場，菲律賓高等教育委員會（CHED）委員阿帕格（Desiderio Apag III）、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與會。

擔任菲律賓海外基地總召學校的崑山科技大學今天發布新聞稿指出，教育展結合專案辦公室、9所台灣的大學與2家企業共襄盛舉，吸引多所菲律賓大學與政府單位出席參與，活動同步透過社群平台直播，讓更多學生線上掌握赴台學習機會。

駐菲代表周民淦致詞表示，「促進國際生來台及留台實施計畫」不僅吸引優秀國際學生來台，也藉由大學合作機制促進人才循環與產學交流，駐菲代表處將持續協助深化雙邊教育交流。

教育部次長葉丙成以錄影方式致詞表示，新型專班由學校與企業共同設計課程，結合理論與實務訓練，學生畢業後可直接進入企業就業，具即戰力，對STEM（科學、技術、工程和數學）、金融、半導體等領域有興趣的學生來說，是開啟國際職涯的理想選擇。

阿帕格表示，與台灣合作推動新型專班計畫，是菲國實踐高教國際化目標的重要一步，不僅拓展學生海外學習與就業機會，也強化兩國產業合作，勉勵學生勇敢把握機會，成為創新與合作的推手。

崑山科技大學校長李天祥說，這次是第2年在菲律賓舉辦新型專班教育展，首批菲律賓學生赴台後展現亮眼成果，印證計畫在人才培育上的效益，期待台菲在教育與產業合作上持續深化，共創雙贏未來。

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現場舉辦合作備忘錄簽署儀式，由崑山科技大學與正修科技大學攜手菲律賓理工大學等6校合作，旨在深化學生赴台就讀、企業實習與華語課程等合作機制，透過海外基地與菲律賓的大學緊密合作，使台菲人才合作交流更緊密。

菲律賓多所學校應屆學生也到展場參觀台灣各校攤位，詢問專班與報名細節，會場氣氛十分熱絡。（編輯：陳慧萍）1140430