性侵被害人僅1/3報案 馬偕醫院響應丹寧日盼平權

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（中央社記者曾以寧台北30日電）國內平均每天30人遭性侵，卻僅有1/3會出面報案。為響應平權、杜絕性暴力、保護受害者，馬偕醫院由總院長張文瀚率6院區人員，在今天世界丹寧日穿戴丹寧元素或口罩表達支持。

每年4月最後1個週三是「世界丹寧日」，平常多穿著正式服裝的張文瀚與馬偕醫院6名副院長，今天找出埋藏衣櫃10幾年、或從兒子那裏借來的牛仔褲，共同出席「偕心拚守護、丹寧伴同行國際丹寧日宣導活動」，倡議「尊重、平等、賦權、支持、希望、發聲、自由、包容」，響應守護性別平權、支持性暴力被害者。

張文瀚致詞時回憶，自己曾在深夜的急診室，遇到1名女孩來就醫，但不論要做甚麼檢查，旁邊的壯碩男子都嚴詞拒絕，當時自己就警覺，此女子有可能是受迫從事性交易，因此報警，最終成功幫助警方破獲犯罪組織。因此醫療團隊若能有所警覺、發現異狀就進行通報，能有助阻止這些婦女繼續受害。

張文瀚說，推動性別平等，也要給予賦能，讓女性在遇到相關事件時，可突破羞澀與沉默，勇敢站出來，也助減少其他人受害機會，更將本身創商轉成實際行動、幫助更多人。馬偕醫院自1996年成立全國第1個「受暴婦女危機處理示範中心」，長期投入性侵害防治，更盼透過響應丹寧日，讓女性朋友知道有團隊可以協助。

衛生福利部保護服務司三科科長潘英美指出，國內平均每天會有30名性侵害被害人，其中約有20人是兒童或青少年（因16歲以下只要發生性行為皆是為性侵），但僅約有10人會走出來報案，而馬偕醫院是驗傷採證責任醫院，更負擔其中重要的取證工作。

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潘英美指出，近年來隨著數位科技發展，性暴力事件不再侷限於傳統的身體傷害，還會伴隨影片偷拍，犯罪型態更交織，對人身造成的侵害也更嚴重。但傳統觀念中，經常會用放大鏡檢視女性被害人，因此在性暴力議題中男性參與非常重要，盼各界以支持取代譴責、不要再用沉默來面對犯罪。

對於「世界丹寧日」，馬偕醫院社會服務室主任王美淑說明，國際丹寧日緣起於1992年發生在義大利的一起性侵案件，法院認定受害者當天穿著緊繃牛仔褲，若非自願他人不可能性侵得逞，引發全球譁然，因此抗議者穿上牛仔褲，倡議支持性侵害受害者復原。（編輯：陳政偉）1140430