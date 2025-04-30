嘉縣遭棄、車禍半癱牛頭㹴 獲收養專心陪伴微笑重生

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義縣家畜疾病防治所去年10月救援一隻遭棄養且車禍導致下半身癱瘓的牛頭㹴母犬「小美」，積極為牠媒合收養人，經動保人士阿娥姐收養半年照護及眾人努力後，小美展現笑容與生命力。

家畜所今天發布新聞稿表示，阿娥姐決定收養小美後，家畜所也為小美訂製復健專用車，嘉義大學獸醫學系教授詹昆衛更提供免費針灸療程，經眾人努力，小美目前已能搭配復健車緩慢行走。

農業處長許彰敏近日頒發感謝狀給阿娥姐及詹昆衛，感謝他們的付出與善心；許彰敏說，期盼未來有更多社會資源投入，打造人犬和諧共處的友善環境。

阿娥姐表示，小美因曾遭拋棄與傷害，導致個性極度黏人，只要一離開視線，牠便會哀嚎甚至自殘，之前因工作關係委託朋友照顧，也無法改善分離焦慮情形，目前辭去工作專心陪伴小美康復。

在復健車與針灸幫助下，小美癱瘓狀況明顯獲得好轉；阿娥姐說，原需人工排糞且無法翻身，如今可以自行排糞，後肢也已恢復部分感覺與行動能力，甚至能夠半蹲行動。

阿娥姐回憶，小美接受針灸後，隔天會一直開心搖尾巴，這番情景讓她忍不住落淚，最初小美的臉彷彿在哭泣，如今已能微笑，感覺努力都值得了。

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許彰敏表示，根據嘉義縣緊急救援通報統計，犬貓車禍案件佔比高達7成，其中許多為遭棄養動物，他們的平均壽命不超過2年，像小美這樣重傷癱瘓犬隻，後續需要耐心照顧與復健，風險與照護成本高，幸好有阿娥姐伸出援手，給牠重生機會。

嘉畜所指出，牛頭㹴小美的故事曝光後，期間接獲許多善心人士來電，表示願意捐贈物資協助，但阿娥姐婉拒好意，表示照顧小美並非為了博取捐贈，嘉畜所承諾未來將盡力提供所需協助，讓這份愛延續下去。（編輯：陳仁華）1140430

嘉義縣家畜疾病防治所2024年10月救援一隻遭棄養且車禍導致下半身癱瘓的牛頭㹴母犬「小美」，動保人士阿娥姐收養，給牠重生機會；嘉義大學獸醫學系教授詹昆衛更提供免費針灸療程。（嘉縣家畜防治所提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月30日