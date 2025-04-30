加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 生活

嘉縣遭棄、車禍半癱牛頭㹴 獲收養專心陪伴微笑重生

2025/4/30 13:43（4/30 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣家畜疾病防治所2024年10月救援一隻遭棄養且車禍導致下半身癱瘓的牛頭㹴母犬「小美」，積極為牠媒合收養人，動保人士阿娥姐收養，給牠重生機會。（嘉縣家畜防治所提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月30日
嘉義縣家畜疾病防治所2024年10月救援一隻遭棄養且車禍導致下半身癱瘓的牛頭㹴母犬「小美」，積極為牠媒合收養人，動保人士阿娥姐收養，給牠重生機會。（嘉縣家畜防治所提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義縣家畜疾病防治所去年10月救援一隻遭棄養且車禍導致下半身癱瘓的牛頭㹴母犬「小美」，積極為牠媒合收養人，經動保人士阿娥姐收養半年照護及眾人努力後，小美展現笑容與生命力。

家畜所今天發布新聞稿表示，阿娥姐決定收養小美後，家畜所也為小美訂製復健專用車，嘉義大學獸醫學系教授詹昆衛更提供免費針灸療程，經眾人努力，小美目前已能搭配復健車緩慢行走。

農業處長許彰敏近日頒發感謝狀給阿娥姐及詹昆衛，感謝他們的付出與善心；許彰敏說，期盼未來有更多社會資源投入，打造人犬和諧共處的友善環境。

阿娥姐表示，小美因曾遭拋棄與傷害，導致個性極度黏人，只要一離開視線，牠便會哀嚎甚至自殘，之前因工作關係委託朋友照顧，也無法改善分離焦慮情形，目前辭去工作專心陪伴小美康復。

在復健車與針灸幫助下，小美癱瘓狀況明顯獲得好轉；阿娥姐說，原需人工排糞且無法翻身，如今可以自行排糞，後肢也已恢復部分感覺與行動能力，甚至能夠半蹲行動。

阿娥姐回憶，小美接受針灸後，隔天會一直開心搖尾巴，這番情景讓她忍不住落淚，最初小美的臉彷彿在哭泣，如今已能微笑，感覺努力都值得了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許彰敏表示，根據嘉義縣緊急救援通報統計，犬貓車禍案件佔比高達7成，其中許多為遭棄養動物，他們的平均壽命不超過2年，像小美這樣重傷癱瘓犬隻，後續需要耐心照顧與復健，風險與照護成本高，幸好有阿娥姐伸出援手，給牠重生機會。

嘉畜所指出，牛頭㹴小美的故事曝光後，期間接獲許多善心人士來電，表示願意捐贈物資協助，但阿娥姐婉拒好意，表示照顧小美並非為了博取捐贈，嘉畜所承諾未來將盡力提供所需協助，讓這份愛延續下去。（編輯：陳仁華）1140430

#小美
#許彰敏
#嘉義大學
#嘉義縣
#嘉義縣家畜疾病防治所
嘉義縣家畜疾病防治所2024年10月救援一隻遭棄養且車禍導致下半身癱瘓的牛頭㹴母犬「小美」，動保人士阿娥姐收養，給牠重生機會；嘉義大學獸醫學系教授詹昆衛更提供免費針灸療程。（嘉縣家畜防治所提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月30日
嘉義縣家畜疾病防治所2024年10月救援一隻遭棄養且車禍導致下半身癱瘓的牛頭㹴母犬「小美」，動保人士阿娥姐收養，給牠重生機會；嘉義大學獸醫學系教授詹昆衛更提供免費針灸療程。（嘉縣家畜防治所提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月30日
嘉義縣家畜疾病防治所2024年10月救援一隻遭棄養且車禍導致下半身癱瘓的牛頭㹴母犬「小美」，為牠媒合收養人、安排醫療，經眾人努力，小美目前已能搭配復健車緩慢行走。（嘉縣家畜防治所提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月30日
嘉義縣家畜疾病防治所2024年10月救援一隻遭棄養且車禍導致下半身癱瘓的牛頭㹴母犬「小美」，為牠媒合收養人、安排醫療，經眾人努力，小美目前已能搭配復健車緩慢行走。（嘉縣家畜防治所提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月30日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：