勞工五一上街丟紙團 痛批政府不顧勞權

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）今天是五一勞動節，工會團體估計超過5000名勞工上街頭遊行提反霸凌等訴求，遊行最後在凱道集結，面向總統府丟紙團並高喊「只顧政權、不顧勞權」，訴求政府正視勞工困境。

全國工會團體、估計超過5000名勞工今天齊聚凱道並遊行，多個工會團體發揮創意表達訴求，包含穿著吸睛恐龍裝、頭戴老鼠耳朵髮箍「拒當沉默勞鼠」等。

今天遊行活動從下午1時開始，數十個工會團體高舉工會旗幟齊喊口號集結，開場活動也演出「撤案才能在車上」與「醫療崩壞中，請稍後」等行動劇，凝聚工會士氣，隨後遊行隊伍一路行經公園路、忠孝西路、中山南路遊行，最後再回到凱道。

2025五一勞工大遊行1日正式登場，多個工會團體集結在總統府前凱道高喊口號，提出反霸凌、降工時等7大訴求，怒批政府「只顧政權、不顧勞權」。中央社記者王騰毅攝 114年5月1日

工會團體最後在凱道集結，一人拿著一張「只顧政權、不顧勞權」的標語，並面向總統府，將手中的標語揉成紙團丟向總統府，以集體行動象徵對不公政策的憤怒與抗議，訴求政府正視勞工困境、立即回應民間呼聲。

五一勞工遊行今年共提出7大訴求，包含「反霸凌，要保障」、「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」、「反老年貧窮，要退休保障」、「抗通膨，要加薪」、「反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商」、「醫護教保補人力，勞權專業都保障！」、「公正轉型要推動，要有勞工一起來」。

2025五一勞工大遊行1日下午從總統府前凱達格蘭大道出發，各產業工會成員一同走上台北街頭，沿途高舉旗幟、布條及海報標語等，以行動爭取勞權保障。中央社記者王飛華攝 114年5月1日

針對這些訴求，勞動部今天回應強調，對於這7項訴求相當重視，將會積極和利害關係人溝通，並且站在勞工的立場，審慎處理，逐步推進。

勞動部表示，今天觀察有許多勞工朋友高舉「反霸凌、要保障」的手舉牌並吶喊口號，可以感受到許多勞工朋友對於政府要積極防治職場霸凌的期待，已研商職業安全衛生法修法草案，增訂職場霸凌防治專章，明確職場霸凌定義、要求事業單位訂定防治措施，草案已經送進行政院，希望能盡快送到立法院審議並三讀通過。

至於除了反霸凌、要保障以外，其他包含降低工時、增加國定假日及特休、落實休息、反老年貧窮、要退休保障、抗通膨、要加薪、完整勞動三權、強化勞資協商、推動公正轉型等訴求，勞動部強調，對涉及跨部會權責的訴求，會站在勞工的立場協助表達心聲，並在職權範圍內給予勞工協助。

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對於涉及勞動部主管法規的訴求，勞動部會將勞工的訴求，與多方利害關係人溝通，讓各項勞動政策改革能更符合勞工的期待。

此外，因應國發會提出2050邁向淨零路徑發展的整體規劃與策略方向，勞動部表示，將協同環境部，協助勞工有更多機會參與企業的減碳計畫，並整合跨部會的資源，推動更具永續與氣候友善目標的職業訓練或就業計畫，讓產業跟勞工在轉型過程有更多支持的力量。（編輯：陳清芳）1140501

由多個工會團體集結的五一行動聯盟1日勞動節依慣例於凱道舉辦勞工大遊行，工會團體持布條表達心聲與訴求。中央社記者王騰毅攝 114年5月1日

由五一行動聯盟發起的2025五一勞工大遊行1日下午正式登場，在凱道集結現場有多個工會團體成員響應參與，共同提出反霸凌、降工時等7大訴求。中央社記者王騰毅攝 114年5月1日

2025五一勞工大遊行1日下午在凱達格蘭大道集結出發，來自各地的勞團工會成員響應參與，手持活動海報一同高喊口號，期望政府持續改善國內整體勞動環境。中央社記者王騰毅攝 114年5月1日

2025五一勞工大遊行於1日勞動節當天在凱道集結出發，有參與團體帶著自製道具到場，呈現美國總統川普對等關稅政策對汽車產業產生衝擊。中央社記者王騰毅攝 114年5月1日