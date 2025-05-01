無薪假2266人近6年同期最低 3廠商因關稅衝擊減班休息

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期實施人數2266人，雖是近6年來同期最低，但統計顯示，國內有2、3家廠商因美國對等關稅通報實施減班休息，人數約2、300人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計131家，實施人數2266人，與上期相比，這次家數增加21家，人數增加584人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員侯松延告訴中央社記者，這期家數及人數雖新增較多，但數據顯示，人數是民國109年以來同期最低，實施廠商主要集中製造業跟批發零售業。

侯松延進一步說明，這期製造業有3家新增實施人數較多，其中金屬機電工業共2家通報100多人，資訊電子工業1家實施幾十人，原因都是訂單減少。

美國對等關稅政策動向不明造成的衝擊，也牽動這期減班休息實施數據。侯松延說，根據地方政府提供資料，有2、3家廠商表示因為關稅通報實施減班休息，人數總計2、300人。

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侯松延說，其中2家廠商是首次實施減班休息，1家為開關電插座製造業，廠商表明產品都是銷往海外、主要市場在美國，受關稅影響擔憂營運狀況來申請，另1家則是汽車零組件跟五金工具製造廠商，也表明是受到關稅影響，所以訂單減少來申請。

侯松延說，後續都已經請地方政府介入了解及輔導，勞動部勞動力發展署後續也會提供相關協助給企業。（編輯：李亨山）1140501