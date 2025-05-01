勞工大遊行籲反霸凌降工時 諷官員忘立法承諾

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞工大遊行今天登場，多個工會團體集結高喊口號，提出反霸凌、降工時等7大訴求，也演出行動劇諷刺政府行政官員遺忘曾提出的各項改善勞權立法提案。

今天是勞動節，由多個工會團體集結的五一行動聯盟今天依慣例於凱道舉辦勞工大遊行，遊行下午1時在多個工會團體高喊「反霸凌，要保障」等口號下揭開序幕。

總領隊、全國產業總工會理事長戴國榮指出，全球都面臨貧富差距擴大及所得分配不公的問題，讓年輕人越忙越窮，勞工也必須靠加班來維持家庭生計，不想退休後又陷入老年貧窮困境。

戴國榮說，今年勞工遊行提出7大訴求，包含「反霸凌，要保障」、「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」、「反老年貧窮，要退休保障」、「抗通膨，要加薪」、「反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商」、「醫護教保補人力，勞權專業都保障！」、「公正轉型要推動，要有勞工一起來」，期望政府持續改善國內整體的勞動環境。

戴國榮也表達，美國關稅政策可能衝擊產業及最低工資審議的影響，戴國榮呼籲，政府有短、中、長期的因應對策，也應該限制避免企業「左手拿補貼、右手減薪裁員關廠」的情況，也提到台灣仍是低薪國家，應制度性推升最低工資，期望明年最低工資為新台幣3萬2000元。

戴國榮強調，國內及國際社會目前面對許多議題，包含美國對等關稅、俄烏戰爭等，造成國內整體經濟發展不穩定，但不管哪一個政黨執政，每年都會跟八大工商團體進行座談、聽聽產業心聲，

戴國榮說，這麼多年來，政府都沒有真正去傾聽勞工心聲，今年勞工遊行再次提出這些具體訴求，「當政府都無法落實，就是另一種形式對國內各行各業勞動者的一種霸凌」，籲總統賴清德在行有餘力時應該要看一看、聽一聽各行各業基層勞工的心聲。

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五一行動聯盟隨後演出行動劇，以賴總統競選廣告「在路上」為發想，諷刺多個曾擔任立委的行政官員在立法院提出增加國定假日的立法提案，但為了「上車」都背棄自己曾提出的提案，「撤案才能在車上、國假還是沒增加」。

遊行隊伍下午1時在凱達格蘭大道開始集會，並於約1時50分出發，將行經公園路、忠孝西路、中山南路遊行，最後再回到凱道集結。（編輯：龍柏安）1140501

由多個工會團體集結的五一行動聯盟在1日勞動節當天，依慣例舉辦勞工大遊行，各產業工會成員在凱達格蘭大道集結，一同走上台北街頭表訴求。中央社記者王飛華攝 114年5月1日

勞動節到來，由多個工會團體集結的五一行動聯盟1日下午按照慣例在台北凱道舉辦勞工大遊行，活動在眾人高喊「反霸凌，要保障」等口號下揭開序幕。中央社記者王飛華攝 114年5月1日