職安法將修法 增霸凌專章、提高死亡職災刑責

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（中央社記者賴于榛台北1日電）今天是五一勞動節，行政院會通過「職業安全衛生法」修法展望報告，重點包含新增霸凌防治專章、強化源頭防災、加強承攬管理、提高死亡職災刑責等。勞動部長洪申翰說，修法草案已送至政院，盼未來通過後，能降低職業災害及提升友善職場環境。

台灣去年發生多起職場霸凌事件，引起社會關注。勞動部今天在行政院會報告「職業安全衛生法」修法展望，羅列未來修法重點。修法草案預計新增職場霸凌防治專章，明確定義「職場霸凌」為勞工於勞動場所執行職務，因其事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱或其他不當之言詞或行為，致其身心健康遭受危害。

草案也將規範，情節重大者，不以持續發生為必要，另外，依事業單位規模，訂定不同防治措施。

草案同時會明定雇主於知悉勞工遭受職場霸凌，應立即採取有效適當措施，並規範明確的調查或協調與申復處理程序，也建立通報機制，讓雇主於接獲勞工申訴時及事件的處理結果均需通報。

除了內部求援管道，為避免勞工是遭雇主權勢霸凌，草案也將明定外部救濟管道，被申訴人為最高負責人時，得向地方主管機關提起申訴，且明定申訴時效，申訴人、被申訴人及受邀協助的個人或單位都應配合調查。

其餘修法方向部分，則包含強化源頭防災、加強承攬管理、提高罰鍰上限額度等。草案預計參考消防法及工廠管理輔導法等法律，提高刑責與罰金、罰鍰上限額度，未來弱勢發生死亡職災，刑期將由上限3年提高為5年、罰金上限提高至新台幣150萬元；違反安全設施的罰鍰上限也由30萬元提高為150萬元等。

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為強化公眾監督，督促事業單位落實職場防災責任，草案更將規範，經裁罰者均應公布單位名稱、負責人姓名、罰鍰金額、職業災害發生日期、地點及罹災人數。

洪申翰出席院會後記者會時表示，修法草案已送至政院，盼未來通過後，能降低職業災害及提升友善職場環境，同時考試院保訓會也著手修改公務員保障法、公務員安衛辦法，完善公家機構的霸凌防治與職場安全規範，希望透過雙軌並進，兩法合作，拉齊勞工與公務員的職場安全規範。（編輯：翟思嘉）1140501